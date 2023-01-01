Мосты округа Мэдисон (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.71995, The Bridges of Madison County
Драмы, Мелодрамы129 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Франческа — жена американского фермера и мать двоих детей. Она родом из Южной Италии, где ее романтическим мечтам не суждено было сбыться. Неожиданно в ее монотонную жизнь вмешивается судьба: встреча с Робертом. Они страстно и без оглядки влюбились друг в друга. На эту любовь, о которой они мечтали всю жизнь, им отпущено всего 4 дня.
Мосты округа Мэдисон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Клинт
Иствуд
- Актриса
Мэрил
Стрип
- ЭКАктриса
Энни
Корли
- ВСАктёр
Виктор
Слезак
- ДХАктёр
Джим
Хейни
- СКАктриса
Сара
Кэтрин Шмитт
- ККАктёр
Кристофер
Крун
- ФЛАктриса
Филлис
Лайонс
- ДМАктриса
Дебра
Монк
- РЛАктёр
Ричард
Лейдж
- РЛСценарист
Ричард
ЛаГравенес
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ММПродюсер
Майкл
Морер
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- УАХудожник
Уильям
Арнольд
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ЛНКомпозитор
Ленни
Нихаус