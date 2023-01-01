Мосты округа Мэдисон
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Мосты округа Мэдисон

Мосты округа Мэдисон (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.71995, The Bridges of Madison County
Драмы, Мелодрамы129 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Франческа — жена американского фермера и мать двоих детей. Она родом из Южной Италии, где ее романтическим мечтам не суждено было сбыться. Неожиданно в ее монотонную жизнь вмешивается судьба: встреча с Робертом. Они страстно и без оглядки влюбились друг в друга. На эту любовь, о которой они мечтали всю жизнь, им отпущено всего 4 дня.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мосты округа Мэдисон»

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