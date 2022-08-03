Мордекай (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.82015, Mortdecai
Комедия, Приключения102 мин18+
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О фильме
История Чарльза Мордекая, который путешествует по миру и с помощью своего обаяния пытается раздобыть украденную картину. По слухам, в ней содержится код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. Мордекаю приходится улаживать дела с недобрыми русскими, британской разведкой Mi5, международным террористом и со своей умопомрачительной женой.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Криминал, Детектив
КачествоFull HD, SD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Кепп
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Пол
Беттани
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Оливия
Манн
- ДПАктёр
Джонатон
Пасвольски
- МКАктёр
Майкл
Калкин
- Актёр
Ульрих
Томсен
- АУАктёр
Алек
Утгофф
- РдАктёр
Роб
де Гроот
- Продюсер
Джонни
Депп
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лазар
- Продюсер
Патрик
МакКормик
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- РМХудожница
Рут
Майерс
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- СВХудожница
Сара
Ван
- ДАМонтажёр
Дерек
Амброси
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- МРКомпозитор
Марк
Ронсон
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли