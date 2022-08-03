История Чарльза Мордекая, который путешествует по миру и с помощью своего обаяния пытается раздобыть украденную картину. По слухам, в ней содержится код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. Мордекаю приходится улаживать дела с недобрыми русскими, британской разведкой Mi5, международным террористом и со своей умопомрачительной женой.

