Мордекай
Wink
Фильмы
Мордекай

Мордекай (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Mortdecai
Комедия, Приключения102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История Чарльза Мордекая, который путешествует по миру и с помощью своего обаяния пытается раздобыть украденную картину. По слухам, в ней содержится код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. Мордекаю приходится улаживать дела с недобрыми русскими, британской разведкой Mi5, международным террористом и со своей умопомрачительной женой.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Криминал, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мордекай»