Монстро

Монстро (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.82008, Cloverfield
Ужасы81 мин18+

О фильме

Прощальную вечеринку уезжающего в Японию Роба прерывает громогласный рык — нечто напало на Нью-Йорк, сея панику, разрушения и пожирая людей. Армия бессильна против гигантского монстра, Манхэттен объявлен закрытой зоной, но где-то неподалеку от Центрального парка в беду попала девушка Роба…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

