Монстро (фильм, 2008) смотреть онлайн

Прощальную вечеринку уезжающего в Японию Роба прерывает громогласный рык — нечто напало на Нью-Йорк, сея панику, разрушения и пожирая людей. Армия бессильна против гигантского монстра, Манхэттен объявлен закрытой зоной, но где-то неподалеку от Центрального парка в беду попала девушка Роба…

