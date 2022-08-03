Монстр-траки 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Monster Trucks
Семейный, Фантастика100 мин6+
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О фильме
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КУРежиссёр
Крис
Уэдж
- ЛТАктёр
Лукас
Тилл
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- ТЛАктёр
Томас
Леннон
- Актёр
Барри
Пеппер
- РЛАктёр
Роб
Лоу
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Холт
Маккэллани
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- АОАктриса
Алийа
О’Брайен
- ДКСценарист
Дерек
Коннолли
- МРСценарист
Мэттью
Робинсон
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- БГПродюсер
Бейзил
Грилло
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- ХПХудожник
Хамиш
Парди
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди