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Монстр-траки 3D

Монстр-траки 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Monster Trucks
Семейный, Фантастика100 мин6+

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О фильме

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монстр-траки 3D»