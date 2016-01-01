Молот (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

В шаге от чемпионского титула карьеру «Молота» перечеркивает страшная авария. Отныне любой поединок может стать для него последним. Но когда под угрозой оказывается его любовь, он доказывает, что «Молотом» его прозвали не только за сокрушительный удар. Рискуя всем, он идет напролом, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.



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