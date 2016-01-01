Молот (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Молот
Драмы106 мин12+
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Сюжет
В шаге от чемпионского титула карьеру «Молота» перечеркивает страшная авария. Отныне любой поединок может стать для него последним. Но когда под угрозой оказывается его любовь, он доказывает, что «Молотом» его прозвали не только за сокрушительный удар. Рискуя всем, он идет напролом, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- НЭРежиссёр
Нурбек
Эген
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Антон
Шагин
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Игорь
Скляр
- ЕЕАктёр
Евгений
Евдокимов
- ОПАктёр
Олег
Посполитак
- АСАктёр
Александр
Симкин
- Актёр
Никита
Панфилов
- ДПАктёр
Дмитрий
Пеньков
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- МЕПродюсер
Максим
Есаулов
- АРПродюсер
Андрей
Романов
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- МЛХудожник
Марк
Ли
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- МООператор
Максим
Осадчий
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ПМКомпозитор
Пол
Миллс
- DГКомпозитор
DJ
Грув