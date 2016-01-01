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Молот

Молот (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Молот
Драмы106 мин12+

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Сюжет

В шаге от чемпионского титула карьеру «Молота» перечеркивает страшная авария. Отныне любой поединок может стать для него последним. Но когда под угрозой оказывается его любовь, он доказывает, что «Молотом» его прозвали не только за сокрушительный удар. Рискуя всем, он идет напролом, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молот»

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