Модная мамочка (фильм, 2004) смотреть онлайн

После гибели сестры на Хелен ложится забота о трех племянниках: тинэйджере Одри, десятилетнем Генри и совсем маленькой Саре. Быть помощницей директора модельного агентства нелегко, а заботиться о «свалившихся с неба» родственниках еще труднее.

