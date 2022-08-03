Модная мамочка (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Raising Helen
Драма, Мелодрама114 мин18+
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О фильме
После гибели сестры на Хелен ложится забота о трех племянниках: тинэйджере Одри, десятилетнем Генри и совсем маленькой Саре. Быть помощницей директора модельного агентства нелегко, а заботиться о «свалившихся с неба» родственниках еще труднее.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Гэрри
Маршалл
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Джон
Корбетт
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- СБАктёр
Спенсер
Бреслин
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актриса
Хелен
Миррен
- СДАктриса
Сакина
Джэффри
- ККАктёр
Кевин
Килнер
- ФХАктриса
Фелисити
Хаффман
- ДЭСценарист
Джек
Эмиел
- МБСценарист
Майкл
Беглер
- ПДСценарист
Патрик
Дж. Клифтон
- БРСценарист
Бет
Ригацио
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- МИПродюсер
Марио
Искович
- Продюсер
Тодд
Либерман
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- СШХудожница
Сьюзетт
Шитс
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- ЧМОператор
Чарльз
Мински
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни