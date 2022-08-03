Модная мамочка
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Модная мамочка

Модная мамочка (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Raising Helen
Драма, Мелодрама114 мин18+

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О фильме

После гибели сестры на Хелен ложится забота о трех племянниках: тинэйджере Одри, десятилетнем Генри и совсем маленькой Саре. Быть помощницей директора модельного агентства нелегко, а заботиться о «свалившихся с неба» родственниках еще труднее.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Модная мамочка»