Мобильник (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Cell
Ужасы, Приключения93 мин18+
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О фильме
Импульс, передаваемый с невероятной скоростью через сотовые телефоны, превращает людей в зомби. Художник Клайтон Ридделл становится свидетелем этого апокалипсиса, который начался со звонка мобильного телефона.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Т«Режиссёр
Тод
«Кип» Уильямс
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ИФАктриса
Изабель
Фурман
- КСАктриса
Кларк
Сарулло
- ИЭАктёр
Итан
Эндрю Касто
- ОТАктёр
Оуэн
Тиг
- СКАктёр
Стейси
Кич
- ДМАктёр
Джошуа
Микель
- ЭЭАктриса
Эрин
Элизабет Барнс
- ААСценарист
Адам
Аллека
- Сценарист
Стивен
Кинг
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- РСПродюсер
Ричард
Сэперстин
- БУПродюсер
Брайан
Уиттен
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- КМХудожница
Кристен
МакГэри
- МСОператор
Майкл
Симмондс
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос