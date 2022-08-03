Мобильник
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Мобильник

Мобильник (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Cell
Ужасы, Приключения93 мин18+

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О фильме

Импульс, передаваемый с невероятной скоростью через сотовые телефоны, превращает людей в зомби. Художник Клайтон Ридделл становится свидетелем этого апокалипсиса, который начался со звонка мобильного телефона.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мобильник»