Биография

Джошуа Микель – актер, режиссер, драматург. Родился в 1984 году. Жил в городке Коньерс, штат Джорджия. Родители актера – учительница младших классов и рабочий – постарались привить сыну хороший эстетический вкус. Учился в университете штата Флорида, специализировался на театре и писательстве. Еще студентом принимал участие в кинопроизводстве. Создал несколько видеоклипов для известных музыкантов, исполнял партии ударных. Поставил несколько своих пьес для молодежной аудитории. Сниматься в кино начал в 2005-м. Первая роль Микеля сыграна в фантастической короткометражке «Проблема с волоконной оптикой». Не считая себя серьезным актером, в течение нескольких лет снимался в независимом и короткометражном кино. Положение изменилось после приглашение актера в сериалы. Фантастическая комедия «До смерти красива» понравилась зрителю и выдержала шесть сезонов. Мистические «Дневники вампира» почти достигли уровня культовой ленты. За участие в «Ходячих мертвецах» получил премию CinEuphoria Awards. В фильме Микель играл Джареда. В этом году на экраны вышло пять сериалов с участием актера. Еще четыре запланированы к выпуску в ближайшем будущем.