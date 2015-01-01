Спасение
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Спасение

Спасение (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.22015, Extraction
Боевики, Триллеры88 мин16+

Сюжет

Группа террористов похищает бывшего оперативного агента ЦРУ, чтобы использовать его в своих корыстных целях. Не дождавшись помощи от правительства, его сын начинает собственную операцию по спасению отца и возвращению его домой...

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Информация

Страна
США, Великобритания, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасение»

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