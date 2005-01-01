Миссия «Серенити»
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Миссия «Серенити»

Миссия «Серенити» (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.52005, Serenity
Фантастика, Боевики114 мин18+

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О фильме

Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов — и от военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, и от ужасных каннибалов Жнецов, команда корабля даже не догадывалась, какая угроза скрывается на борту «Серенити».

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
Качество
Full HD, SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия «Серенити»»