Миссия «Серенити» (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.52005, Serenity
Фантастика, Боевики114 мин18+
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О фильме
Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов — и от военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, и от ужасных каннибалов Жнецов, команда корабля даже не догадывалась, какая угроза скрывается на борту «Серенити».
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
КачествоFull HD, SD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Джосс
Уидон
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- Актриса
Джина
Торрес
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актриса
Морена
Баккарин
- Актёр
Адам
Болдуин
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- ШМАктёр
Шон
Маэр
- СГАктриса
Саммер
Глау
- Актёр
Рон
Гласс
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Сценарист
Джосс
Уидон
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- КБПродюсер
Кристофер
Бьюкэнэн
- ДВПродюсер
Дэвид
В. Лестер
- АТПродюсер
Алиса
Тэйджер
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ДДХудожник
Джим
Джонсон
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман