Миссия «Серенити» (фильм, 2005) смотреть онлайн

Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов — и от военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, и от ужасных каннибалов Жнецов, команда корабля даже не догадывалась, какая угроза скрывается на борту «Серенити».



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