Мисс Переполох
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Мисс Переполох

Мисс Переполох (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.62014, She's Funny That Way
Драмы, Комедии89 мин18+

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Сюжет

На первый взгляд может показаться, что Изабелла — простая девушка по вызову из Бруклина. Но, ворвавшись в тихую и размеренную жизнь бродвейского режиссера Альберта, она буквально перевернет ее вверх дном, станет причиной нескольких скандалов и раскроет все немыслимые семейные тайны.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мисс Переполох»

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