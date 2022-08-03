Мисс Конгениальность (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.02000, Miss Congeniality
Боевик, Комедия105 мин12+
О фильме
Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Девочка-очкарик по имени Грэйси вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Прошли годы - девочка Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
