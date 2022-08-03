Мишель Вальян: Жажда скорости
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Мишель Вальян: Жажда скорости

Мишель Вальян: Жажда скорости (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

8.92003, Michel Vaillant
Спортивный, Триллер99 мин18+

О фильме

Главный герой фильма — бесстрашный и виртуозный автогонщик Мишель Вальян — многократный победитель крупнейших авторалли мира. Победам и успехам его команды восторженно рукоплещет публика, ему завидуют побежденные соперники.

Страна
Франция
Жанр
Спортивный, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мишель Вальян: Жажда скорости»