Мишель Вальян: Жажда скорости (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
8.92003, Michel Vaillant
Спортивный, Триллер99 мин18+
О фильме
Главный герой фильма — бесстрашный и виртуозный автогонщик Мишель Вальян — многократный победитель крупнейших авторалли мира. Победам и успехам его команды восторженно рукоплещет публика, ему завидуют побежденные соперники.
СтранаФранция
ЖанрСпортивный, Триллер
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ССАктёр
Сагамор
Стевенен
- ПЯАктёр
Питер
Янгблад Хиллз
- Актёр
Жан-Пьер
Кассель
- Актриса
Дайан
Крюгер
- БААктриса
Беатрис
Аженен
- ЛБАктриса
Лиза
Барбуша
- ФБАктёр
Филипп
Бас
- СКАктёр
Стефано
Кассетти
- ФЛАктёр
Филипп
Леллуш
- ФЛАктёр
Франсуа
Леванталь
- Сценарист
Люк
Бессон
- ФГСценарист
Филипп
Гратон
- ПЛПродюсер
Пьер-Анж
Ле Пожам
- Продюсер
Люк
Бессон
- МИПродюсер
Морис
Иллуз
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- МРХудожница
Мартина
Рапен
- МАОператор
Мишель
Абрамович