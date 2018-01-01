Wink
Фильмы
Миллионер из трущоб
Актёры и съёмочная группа фильма «Миллионер из трущоб»

Актёры и съёмочная группа фильма «Миллионер из трущоб»

Режиссёры

Дэнни Бойл

Дэнни Бойл

Danny Boyle
Режиссёр
Лавлин Тандан

Лавлин Тандан

Loveleen Tandan
Режиссёр

Актёры

Дев Патель

Дев Патель

Dev Patel
АктёрOlder Jamal
Фрида Пинто

Фрида Пинто

Freida Pinto
АктрисаOlder Latika
Анил Капур

Анил Капур

Anil Kapoor
АктёрPrem
Саурабх Шукла

Саурабх Шукла

Saurabh Shukla
АктёрSergeant Srinivas
Махеш Манджрекар

Махеш Манджрекар

Mahesh Manjrekar
АктёрJaved
Ирфан Кхан

Ирфан Кхан

Irfan Khan
АктёрPolice Inspector
Мадхур Миттал

Мадхур Миттал

Madhur Mittal
АктёрOlder Salim
Радж Зутши

Радж Зутши

Raj Zutshi
АктёрDirector
Женева Талвар

Женева Талвар

Jeneva Talwar
АктрисаVision Mixer
Ажаруддин Мохаммед Измаил

Ажаруддин Мохаммед Измаил

Azharuddin Mohammed Ismail
АктёрYoungest Salim

Сценаристы

Саймон Бофой

Саймон Бофой

Simon Beaufoy
Сценарист
Викас Сваруп

Викас Сваруп

Vikas Swarup
Сценарист

Продюсеры

Кристиан Колсон

Кристиан Колсон

Christian Colson
Продюсер
Франсуа Ивернель

Франсуа Ивернель

François Ivernel
Продюсер
Ивана МакКиннон

Ивана МакКиннон

Ivana MacKinnon
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Алексей Колган

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Суттират Энн Ларларб

Суттират Энн Ларларб

Suttirat Anne Larlarb
Художница
Мишель Дэй

Мишель Дэй

Michelle Day
Художница

Монтажёры

Крис Дикенс

Крис Дикенс

Chris Dickens
Монтажёр

Операторы

Энтони Дод Мэнтл

Энтони Дод Мэнтл

Anthony Dod Mantle
Оператор

Композиторы

А.Р. Рахман

А.Р. Рахман

A.R. Rahman
Композитор