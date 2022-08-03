Милашка (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сексуальная блондинка и заядлая тусовщица Кристина Уолтерс решает обучиться хорошим манерам и искусству обольщения мужчин. Однажды она встречает парня своей мечты, но тот, очаровав еe, тут же исчезает. Кристина вместе с подругой отправляется на его поиски. Во время этого путешествия она узнает многое о себе и своей жизни.

