Милашка (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.22002, The Sweetest Thing
Комедия, Мелодрама84 мин18+
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О фильме
Сексуальная блондинка и заядлая тусовщица Кристина Уолтерс решает обучиться хорошим манерам и искусству обольщения мужчин. Однажды она встречает парня своей мечты, но тот, очаровав еe, тут же исчезает. Кристина вместе с подругой отправляется на его поиски. Во время этого путешествия она узнает многое о себе и своей жизни.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- Актёр
Томас
Джейн
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Паркер
Поузи
- ЛААктриса
Лиллиэн
Адамс
- ХВАктёр
Херберт
В. Анкром
- БЭАктёр
Брайан
Энтони
- ЛААктриса
Линда
Асума
- НПСценарист
Нэнси
Пиментал
- Продюсер
Кэти
Конрад
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- РШПродюсер
Рики
Штраусс
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр