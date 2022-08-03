Милашка
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Милашка

Милашка (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.22002, The Sweetest Thing
Комедия, Мелодрама84 мин18+

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О фильме

Сексуальная блондинка и заядлая тусовщица Кристина Уолтерс решает обучиться хорошим манерам и искусству обольщения мужчин. Однажды она встречает парня своей мечты, но тот, очаровав еe, тут же исчезает. Кристина вместе с подругой отправляется на его поиски. Во время этого путешествия она узнает многое о себе и своей жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Милашка»