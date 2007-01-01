Мгла (фильм, 2007) смотреть онлайн

Триллер от автора культовых лент «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля». Фантастика по мотивам повести Стивена Кинга «Туман». После мощного ночного урагана маленький городок в штате Мэн остается без электричества и связи. Наутро художник Дэвид Дрейтон вместе с сыном отправляется в ближайший магазин за продуктами и инструментами для ремонта. Неождианно для себя покупатели и сотрудники магазина вынуждены оказаться в ловушке, окруженной беспросветным туманом и беспощадными монстрами. Какую цену пленникам придется заплатить за шанс выжить? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть фильм «Мгла», — в хорошем качестве и без рекламы он доступен на видеосервисе Wink!



Мгла смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.