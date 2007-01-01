Мгла (фильм, 2007) смотреть онлайн
Триллер от автора культовых лент «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля». Фантастика по мотивам повести Стивена Кинга «Туман». После мощного ночного урагана маленький городок в штате Мэн остается без электричества и связи. Наутро художник Дэвид Дрейтон вместе с сыном отправляется в ближайший магазин за продуктами и инструментами для ремонта. Неождианно для себя покупатели и сотрудники магазина вынуждены оказаться в ловушке, окруженной беспросветным туманом и беспощадными монстрами. Какую цену пленникам придется заплатить за шанс выжить? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть фильм «Мгла», — в хорошем качестве и без рекламы он доступен на видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнк
Дарабонт
- Актёр
Томас
Джейн
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- ЛХАктриса
Лори
Холден
- Актёр
Нэйтан
Гэмбл
- АБАктёр
Андре
Брауэр
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- Актриса
Фрэнсис
Стернхаген
- АДАктриса
Алекса
Давалос
- Сценарист
Фрэнк
Дарабонт
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Фрэнк
Дарабонт
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- ДМПродюсер
Денис
М. Хут
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- КДХудожница
Клаудия
Да Понте
- РПХудожник
Рэймонд
Пумилия
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия
- РШОператор
Ронн
Шмидт
- МАКомпозитор
Марк
Айшем