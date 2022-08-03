Место под соснами
Wink
Фильмы
Место под соснами
9.22013, The Place Beyond the Pines
Триллер, Криминал134 мин18+

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Место под соснами (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

История профессионального мотогонщика, который начинает грабить банки, чтобы содержать новорожденного сына. Однажды на его пути встает полицейский, и их столкновение перерастает в личную войну.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Место под соснами»