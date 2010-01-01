Механик
Wink
Фильмы
Механик

Механик (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.42010, The Mechanic
Боевики88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Артур Бишоп — «Механик», высокопрофессиональный безукоризненный киллер. Такая работа требует полного самообладания и беспристрастности, и в своeм деле ему нет равных. Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отчаянного Стива. Методичный профессионал и импульсивный ученик теперь на пару «устраняют проблемы», но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке…

Механик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Механик»

Всё