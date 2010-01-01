Механик (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Артур Бишоп — «Механик», высокопрофессиональный безукоризненный киллер. Такая работа требует полного самообладания и беспристрастности, и в своeм деле ему нет равных. Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отчаянного Стива. Методичный профессионал и импульсивный ученик теперь на пару «устраняют проблемы», но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке…



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