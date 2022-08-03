Меч короля Артура 3D
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Меч короля Артура 3D

Меч короля Артура 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, King Arthur: Legend of the Sword
Фэнтези, Приключения121 мин18+

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О фильме

Молодой Артур живeт на задворках Лондиниума вместе со своей бандой. Он и понятия не имел о своeм королевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Эскалибур. Ему предстоит объединить народ в борьбе против диктатора Вортигерна.

Страна
Великобритания, США, Индия, Канада
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меч короля Артура 3D»