Меч короля Артура 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, King Arthur: Legend of the Sword
Фэнтези, Приключения121 мин18+
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О фильме
Молодой Артур живeт на задворках Лондиниума вместе со своей бандой. Он и понятия не имел о своeм королевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Эскалибур. Ему предстоит объединить народ в борьбе против диктатора Вортигерна.
СтранаВеликобритания, США, Индия, Канада
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- АБАктриса
Астрид
Берже-Фрисби
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Эрик
Бана
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- ФФАктёр
Фредди
Фокс
- КМАктёр
Крэйг
МакГинли
- ТУАктёр
Том
У
- Актёр
Кингсли
Бен-Адир
- Сценарист
Гай
Ричи
- Сценарист
Лайонел
Уигрэм
- Сценарист
Джоби
Харольд
- Сценарист
Дэвид
Добкин
- Продюсер
Брюс
Берман
- СКПродюсер
Стив
Кларк-Холл
- Продюсер
Дэвид
Добкин
- Продюсер
Акива
Голдсман
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛМХудожник
Луиджи
Маркионе
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- ЭСХудожница
Энни
Саймонс
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон