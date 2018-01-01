WinkФильмыМеч короля Артура 3DАктёры и съёмочная группа фильма «Меч короля Артура 3D»
Актёры и съёмочная группа фильма «Меч короля Артура 3D»
Режиссёры
Актёры
АктёрArthur
Чарли ХаннэмCharlie Hunnam
АктрисаThe Mage
Астрид Берже-ФрисбиAstrid Berges-Frisbey
АктёрVortigern
Джуд ЛоуJude Law
АктёрBedivere
Джимон ХонсуDjimon Hounsou
АктёрUther
Эрик БанаEric Bana
АктёрBill
Эйдан ГилленAidan Gillen
АктёрRubio
Фредди ФоксFreddie Fox
АктёрPercival
Крэйг МакГинлиCraig McGinlay
АктёрGeorge
Том УTom Wu
АктёрWet Stick