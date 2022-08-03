Майор (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Криминальный драматический фильм «Майор» — мрачное кино о вине, совести и разрушающей силе власти.
Майор полиции Сергей Соболев спешит в роддом, где рожает жена. По дороге он сбивает насмерть ребенка, и в один миг жизнь мужчины превращается в кошмар. В страхе потерять все, Соболев решает скрыть преступление, используя служебное положение. Но попытка оправдаться и «решить вопрос» запускает цепочку лжи и насилия. И соскочить с этой «смертельной карусели» практически невозможно.
Режиссер Юрий Быков показывает систему, где закон, долг и честь — бессмысленный набор букв, который красиво смотрится только на бумаге. Документальная точность и эмоциональная честность делают картину невыносимо правдивой и реалистичной, но разве можно придумать более вескую причину, чтобы начать смотреть фильм «Майор»?
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Денис
Шведов
- Актриса
Ирина
Низина
- Актёр
Юрий
Быков
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Кирилл
Полухин
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- ИИАктёр
Илья
Исаев
- ВТАктёр
Владислав
Толдыков
- ЕКАктёр
Евгений
Кочетков
- ПБАктёр
Павел
Басов
- Сценарист
Юрий
Быков
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ААПродюсер
Алексей
Алексеев
- ААПродюсер
Анастасия
Алексеева
- ЕШХудожница
Елена
Шмакова
- Монтажёр
Юрий
Быков
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- Композитор
Юрий
Быков