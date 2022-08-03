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Майор

Майор (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Майор
Криминал, Драма95 мин18+

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О фильме

Криминальный драматический фильм «Майор» — мрачное кино о вине, совести и разрушающей силе власти.

Майор полиции Сергей Соболев спешит в роддом, где рожает жена. По дороге он сбивает насмерть ребенка, и в один миг жизнь мужчины превращается в кошмар. В страхе потерять все, Соболев решает скрыть преступление, используя служебное положение. Но попытка оправдаться и «решить вопрос» запускает цепочку лжи и насилия. И соскочить с этой «смертельной карусели» практически невозможно.

Режиссер Юрий Быков показывает систему, где закон, долг и честь — бессмысленный набор букв, который красиво смотрится только на бумаге. Документальная точность и эмоциональная честность делают картину невыносимо правдивой и реалистичной, но разве можно придумать более вескую причину, чтобы начать смотреть фильм «Майор»?

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Майор»