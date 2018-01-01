Wink
Фильмы
Маяк
Актёры и съёмочная группа фильма «Маяк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Маяк»

Режиссёры

Роберт Эггерс

Robert Eggers
Режиссёр

Актёры

Роберт Паттинсон

Robert Pattinson
АктёрThomas Howard
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрThomas Wake
Валерия Караман

Valeriia Karaman
АктрисаMermaid
Логан Хоукс

Logan Hawkes
АктёрEphraim Winslow
Кайла Николль

Kyla Nicolle
АктрисаWoman on the Rocks
Шон Кларк

Shaun Clarke
АктёрDeparting Wickie
Пьер Ришар

Pierre Richard
АктёрDeparting Assistant Wickie
Престон Хадсон

Preston Hudson
АктёрTender Mate
Джеффри Кратс

Jeffrey Cruts
АктёрTender Mate (в титрах: Jeff Cruts)
Салли Сигалл

Sully Seagull
Актёр

Сценаристы

Роберт Эггерс

Robert Eggers
Сценарист

Продюсеры

Крис Коламбус

Chris Columbus
Продюсер
Элинор Коламбус

Eleanor Columbus
Продюсер
Роберт Эггерс

Robert Eggers
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа

Операторы

Джарин Блашке

Jarin Blaschke
Оператор

Композиторы

Марк Корвен

Mark Korven
Композитор