Фильм Маяк (2019)
О фильме
Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо в черно-белом арт-хорроре, полном тоски и алкогольного угара.
Конец XIX века. Молчаливый молодой человек Эфраим Уинслоу прибывает на отдаленный остров в Новой Англии, чтобы устроиться помощником смотрителя маяка. Однако его напарник, хромой и сварливый Томас Уэйк, превращает жизнь парня в настоящий ад, заставляя выполнять самую тяжелую работу. Но управлять прожектором маяка он не доверяет никому. Пытаясь справиться с одиночеством и отчаянием, Эфраим начинает пить и видеть пугающие галлюцинации. Постепенно сумасшествие захватывает его, что в конечном итоге приводит к непредсказуемым и опасным последствиям.
Смогут ли мужчины пережить вахту, узнаете в сюрреалистической драме «Маяк» — фильм 2019, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!
Маяк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Эггерс
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ВКАктриса
Валерия
Караман
- ЛХАктёр
Логан
Хоукс
- КНАктриса
Кайла
Николль
- ШКАктёр
Шон
Кларк
- ПРАктёр
Пьер
Ришар
- ПХАктёр
Престон
Хадсон
- ДКАктёр
Джеффри
Кратс
- ССАктёр
Салли
Сигалл
- Сценарист
Роберт
Эггерс
- Продюсер
Крис
Коламбус
- ЭКПродюсер
Элинор
Коламбус
- Продюсер
Роберт
Эггерс
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДБОператор
Джарин
Блашке
- МККомпозитор
Марк
Корвен