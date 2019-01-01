Фильм Маяк (2019)

Маяк
7.02019, The Lighthouse
Ужасы, Фэнтези104 мин18+

Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо в черно-белом арт-хорроре, полном тоски и алкогольного угара.

Конец XIX века. Молчаливый молодой человек Эфраим Уинслоу прибывает на отдаленный остров в Новой Англии, чтобы устроиться помощником смотрителя маяка. Однако его напарник, хромой и сварливый Томас Уэйк, превращает жизнь парня в настоящий ад, заставляя выполнять самую тяжелую работу. Но управлять прожектором маяка он не доверяет никому. Пытаясь справиться с одиночеством и отчаянием, Эфраим начинает пить и видеть пугающие галлюцинации. Постепенно сумасшествие захватывает его, что в конечном итоге приводит к непредсказуемым и опасным последствиям.

Смогут ли мужчины пережить вахту, узнаете в сюрреалистической драме «Маяк» — фильм 2019, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!

Маяк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маяк»