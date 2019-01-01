Фильм Маяк (2019)

Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо в черно-белом арт-хорроре, полном тоски и алкогольного угара.



Конец XIX века. Молчаливый молодой человек Эфраим Уинслоу прибывает на отдаленный остров в Новой Англии, чтобы устроиться помощником смотрителя маяка. Однако его напарник, хромой и сварливый Томас Уэйк, превращает жизнь парня в настоящий ад, заставляя выполнять самую тяжелую работу. Но управлять прожектором маяка он не доверяет никому. Пытаясь справиться с одиночеством и отчаянием, Эфраим начинает пить и видеть пугающие галлюцинации. Постепенно сумасшествие захватывает его, что в конечном итоге приводит к непредсказуемым и опасным последствиям.



