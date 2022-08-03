Марсианская миссия «Арес-3» в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного...

