Марсианин HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Martian
Фантастика, Приключения135 мин18+
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О фильме
Марсианская миссия «Арес-3» в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного...
СтранаВеликобритания, США, Венгрия
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время135 мин / 02:15
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Шон
Бин
- Актриса
Кейт
Мара
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Аксель
Хенни
- ДГСценарист
Дрю
Годдард
- ЭУСценарист
Энди
Уир
- ДГПродюсер
Дрю
Годдард
- Продюсер
Марк
Хаффам
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- ОХХудожник
Оливер
Ходж
- ЛРХудожник
Ласло
Райк
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- СБХудожница
Селия
Бобак
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- Оператор
Дариуш
Вольски
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс