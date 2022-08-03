Марсианин HD
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Марсианин HD

Марсианин HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Martian
Фантастика, Приключения135 мин18+

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О фильме

Марсианская миссия «Арес-3» в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного...

Страна
Великобритания, США, Венгрия
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марсианин HD»