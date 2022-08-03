Марс атакует! (фильм, 1996) смотреть онлайн
7.91996, Mars Attacks!
Фантастика101 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Наша планета подверглась чудовищному нападению. Марсиане высаживаются в пустыне со своих космических кораблей, а затем наступают на всех направлениях. Города сотрясаются от мощнейших взрывов, разрушениям нет числа…
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Джек
Николсон
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- ТДАктёр
Том
Джонс
- ЛБСценарист
Лен
Браун
- Продюсер
Тим
Бёртон
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- МЭПродюсер
Мэри
Энн Марино
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ВРАктриса дубляжа
Виктория
Радунская
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман