Марс атакует!
Wink
Фильмы
Марс атакует!

Марс атакует! (фильм, 1996) смотреть онлайн

7.91996, Mars Attacks!
Фантастика101 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Наша планета подверглась чудовищному нападению. Марсиане высаживаются в пустыне со своих космических кораблей, а затем наступают на всех направлениях. Города сотрясаются от мощнейших взрывов, разрушениям нет числа…

Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марс атакует!»