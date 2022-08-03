Мара. Пожиратель снов
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Мара. Пожиратель снов

Мара. Пожиратель снов (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.52018, Mara
Ужасы, Детектив94 мин18+

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О фильме

Психолог-криминалист Софи Фуллер расследует загадочную смерть мужчины, задушенного во сне собственной женой, не имевшей никаких мотивов для убийства. Дочь погибшего рассказывает героине о демоне, который душит спящих людей, и Софи с ужасом обнаруживает, что злой дух подбирается к ней самой.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мара. Пожиратель снов»