Психолог-криминалист Софи Фуллер расследует загадочную смерть мужчины, задушенного во сне собственной женой, не имевшей никаких мотивов для убийства. Дочь погибшего рассказывает героине о демоне, который душит спящих людей, и Софи с ужасом обнаруживает, что злой дух подбирается к ней самой.

