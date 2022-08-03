Мара. Пожиратель снов (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.52018, Mara
Ужасы, Детектив94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Психолог-криминалист Софи Фуллер расследует загадочную смерть мужчины, задушенного во сне собственной женой, не имевшей никаких мотивов для убийства. Дочь погибшего рассказывает героине о демоне, который душит спящих людей, и Софи с ужасом обнаруживает, что злой дух подбирается к ней самой.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Актриса
Ольга
Куриленко
- ККАктёр
Крэйг
Конуэй
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- РФАктриса
Рози
Феллнер
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- МИАктриса
Маккензи
Имсэнд
- ТДАктёр
Тед
Джонсон
- МИАктёр
Митч
Икинс
- МБАктриса
Мелисса
Болона
- МВАктёр
Маркус
В. Уэзерсби
- ДФСценарист
Джонатан
Фрэнк
- Продюсер
Стивен
Шнайдер
- ДЭПродюсер
Джеймс
Эдвард Баркер
- ГБПродюсер
Гордон
Бижелонич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- РДХудожник
Роджер
Дж. Форкер
- СММонтажёр
Скотт
Манн
- ЭММонтажёр
Эд
Маркс
- СРМонтажёр
Саймон
Реглар
- ЭТОператор
Эмиль
Топузов
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эдвард Баркер