Мара. Пожиратель снов
Актёры и съёмочная группа фильма «Мара. Пожиратель снов»

Актёры

Ольга Куриленко

АктрисаKate
Крэйг Конуэй

Craig Conway
АктёрDougie
Хавьер Ботет

Javier Botet
АктёрMara
Рози Феллнер

Rosie Fellner
АктрисаHelena
Лэнс Э. Николс

Lance E. Nichols
АктёрMcCarthy
Маккензи Имсэнд

Mackenzie Imsand
АктрисаSophie
Тед Джонсон

Ted Johnson
АктёрGrandpa
Митч Икинс

Mitch Eakins
АктёрEllis
Мелисса Болона

Melissa Bolona
АктрисаCarly
Маркус В. Уэзерсби

Marcus W. Weathersby
АктёрSaul

Сценаристы

Джонатан Фрэнк

Jonathan Frank
Сценарист

Продюсеры

Стивен Шнайдер

Steven Schneider
Продюсер
Джеймс Эдвард Баркер

James Edward Barker
Продюсер
Гордон Бижелонич

Gordon Bijelonic
Продюсер

Актёры дубляжа

Марина Гассан

Актриса дубляжа
Сергей Казаков

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Ева Финкельштейн

Актриса дубляжа

Художники

Роджер Дж. Форкер

Roger J. Forker
Художник

Монтажёры

Скотт Манн

Scott Mann
Монтажёр
Эд Маркс

Ed Marx
Монтажёр
Саймон Реглар

Simon Reglar
Монтажёр

Операторы

Эмиль Топузов

Emil Topuzov
Оператор

Композиторы

Джеймс Эдвард Баркер

James Edward Barker
Композитор