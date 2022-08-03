Мама
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Мама

Фильм Мама (2013)

8.92013, Mama
Ужасы, Триллер95 мин18+

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О фильме

В заброшенной хижине в чаще леса найдены две девочки. Таинственным образом они прожили в пустом доме пять лет. Найденных сирот забирают единственные родственники, молодая супружеская пара. Но девочки не одиноки, у них есть мама, и она приходит из тьмы…

Страна
Испания, Канада
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мама»