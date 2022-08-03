Фильм Мама (2013)

В заброшенной хижине в чаще леса найдены две девочки. Таинственным образом они прожили в пустом доме пять лет. Найденных сирот забирают единственные родственники, молодая супружеская пара. Но девочки не одиноки, у них есть мама, и она приходит из тьмы…

