Фильм Мама (2013)

О фильме
В заброшенной хижине в чаще леса найдены две девочки. Таинственным образом они прожили в пустом доме пять лет. Найденных сирот забирают единственные родственники, молодая супружеская пара. Но девочки не одиноки, у них есть мама, и она приходит из тьмы…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Андрес
Мускетти
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актриса
Меган
Чарпентье
- Актриса
Изабель
Нелисс
- Актёр
Дэниэл
Кэш
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- ДМАктриса
Джейн
Моффат
- ММАктриса
Морган
МакГарри
- ДФАктёр
Дэвид
Фокс
- ДКАктёр
Доминик
Куццокреа
- НКСценарист
Нил
Кросс
- Сценарист
Андрес
Мускетти
- БМСценарист
Барбара
Мускетти
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- БМПродюсер
Барбара
Мускетти
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АРОператор
Антонио
Риестра
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес