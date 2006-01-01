Маленькая мисс Счастье
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Маленькая мисс Счастье

Маленькая мисс Счастье (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.32006, Little Miss Sunshine
Драмы, Комедии98 мин18+

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Сюжет

Олив — маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья тоже хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь обременены своими собственными причудами, неврозами, и проблемами, что едва могут ей помочь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькая мисс Счастье»

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