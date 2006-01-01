Маленькая мисс Счастье (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Олив — маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья тоже хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь обременены своими собственными причудами, неврозами, и проблемами, что едва могут ей помочь.





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