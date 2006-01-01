Маленькая мисс Счастье (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.32006, Little Miss Sunshine
Драмы, Комедии98 мин18+
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Сюжет
Олив — маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья тоже хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь обременены своими собственными причудами, неврозами, и проблемами, что едва могут ей помочь.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Джонатан
Дэйтон
- ВФРежиссёр
Валери
Фэрис
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Пол
Дано
- Актёр
Стив
Карелл
- Актёр
Алан
Аркин
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Хулио
Оскар Мечосо
- МТАктёр
Марк
Тёртлтауб
- Сценарист
Майкл
Арндт
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- ПСПродюсер
Питер
Сараф
- МТПродюсер
Марк
Тёртлтауб
- АЕХудожник
Алан
Е. Мураока
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ПММонтажёр
Памела
Мартин
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- Композитор
Майкл
Дэнна
- DКомпозитор
DeVotchKa