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Максимальный удар
Актёры и съёмочная группа фильма «Максимальный удар»

Актёры и съёмочная группа фильма «Максимальный удар»

Режиссёры

Анджей Бартковяк

Анджей Бартковяк

Andrzej Bartkowiak
Режиссёр

Актёры

Александр Невский

Александр Невский

АктёрМаксим Кадурин
Евгений Стычкин

Евгений Стычкин

АктёрАндрей Дуров
Дэнни Трехо

Дэнни Трехо

Danny Trejo
АктёрСанчес
Кит Пауэрс

Кит Пауэрс

Keith Powers
Актёрагент Вэнс
Том Арнольд

Том Арнольд

Tom Arnold
Актёрагент Барнс
Марк Дакаскос

Марк Дакаскос

Mark Dacascos
АктёрТони Ли
Эрик Робертс

Эрик Робертс

Eric Roberts
АктёрРоберт Джейкобс
Бай Лин

Бай Лин

Bai Ling
АктрисаМэлани Скенлон
Келли Ху

Келли Ху

Kelly Hu
АктрисаКэти Дэзмонд
Полина Буторина

Полина Буторина

АктрисаБриттани Джейкобс

Продюсеры

Анджей Бартковяк

Анджей Бартковяк

Andrzej Bartkowiak
Продюсер
Александр Невский

Александр Невский

Продюсер
Александр Изотов

Александр Изотов

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Невский

Александр Невский

Актёр дубляжа
Евгений Стычкин

Евгений Стычкин

Актёр дубляжа
Леонид Белозорович

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Павел Дорофеев

Павел Дорофеев

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа

Операторы

Верн Ноблс

Верн Ноблс

Vern Nobles Jr.
Оператор

Композиторы

Шон Мюррэй

Шон Мюррэй

Sean Murray
Композитор
Бэрри Де Ворзон

Бэрри Де Ворзон

Barry De Vorzon
Композитор