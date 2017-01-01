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Максимальный удар

Максимальный удар (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Максимальный удар
Боевики, Комедии105 мин18+

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Сюжет

Лучшим агентам ФСБ и ЦРУ предстоит совместная миссия – остановить преступного лидера, похитившего внучку госсекретаря США, который прибыл в Москву с тайным визитом.

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Информация

Страна
Россия, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Максимальный удар»

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