Максимальный удар (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Максимальный удар
Боевики, Комедии105 мин18+
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Сюжет
Лучшим агентам ФСБ и ЦРУ предстоит совместная миссия – остановить преступного лидера, похитившего внучку госсекретаря США, который прибыл в Москву с тайным визитом.
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Рейтинг
3.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Анджей
Бартковяк
- Актёр
Александр
Невский
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Дэнни
Трехо
- КПАктёр
Кит
Пауэрс
- Актёр
Том
Арнольд
- Актёр
Марк
Дакаскос
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- Актриса
Бай
Лин
- КХАктриса
Келли
Ху
- ПБАктриса
Полина
Буторина
- Продюсер
Анджей
Бартковяк
- Продюсер
Александр
Невский
- АИПродюсер
Александр
Изотов
- Актёр дубляжа
Александр
Невский
- Актёр дубляжа
Евгений
Стычкин
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВНОператор
Верн
Ноблс
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй
- БДКомпозитор
Бэрри
Де Ворзон