Махни крылом (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, Gus - Petit oiseau, grand voyage
Мультфильм, Комедия86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Каждый год, все птицы улетают на юг. Должна улететь и стая нашего юного героя Чижика, но в последний момент перед перелетом на вожака стаи Дариуса нападает злой кот. Только Дариус знает дорогу на юг, и он успевает передать секрет Чижику, который теперь должен стать вожаком стаи. У Чижика нет опыта таких дальних перелетов, и тем более, опыта лидерства в стае, но ему не остается ничего, кроме как быстро учиться.
СтранаБельгия, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Актёр
Сет
Грин
- ДРАктёр
Джим
Рэш
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- АДАктёр
Артур
Дюпон
- СФАктриса
Сара
Форестье
- БСАктёр
Бруно
Саломон
- Актёр
Пьер
Ришар
- ИРАктриса
Изабель
Рено
- НБАктриса
Натали
Бутфо
- АБСценарист
Антуан
Барро
- КЭСценарист
Кори
Эдвардс
- БРСценарист
Бенжамин
Реннер
- НБСценарист
Никки
Бэйкер
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- СКПродюсер
Саймон
Кроу
- Актёр дубляжа
Алексей
Воробьёв
- Актриса дубляжа
Пелагея
- Актёр дубляжа
Вадим
Галыгин
- МКАктриса дубляжа
Марина
Кравец
- АБАктриса дубляжа
Алена
Бородина
- БРХудожник
Бенжамин
Реннер
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек
- КУКомпозитор
Кристофер
Уиллис