Махни крылом (фильм, 2014) смотреть онлайн

Каждый год, все птицы улетают на юг. Должна улететь и стая нашего юного героя Чижика, но в последний момент перед перелетом на вожака стаи Дариуса нападает злой кот. Только Дариус знает дорогу на юг, и он успевает передать секрет Чижику, который теперь должен стать вожаком стаи. У Чижика нет опыта таких дальних перелетов, и тем более, опыта лидерства в стае, но ему не остается ничего, кроме как быстро учиться.

