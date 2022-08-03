Махни крылом
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Махни крылом

Махни крылом (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Gus - Petit oiseau, grand voyage
Мультфильм, Комедия86 мин18+

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О фильме

Каждый год, все птицы улетают на юг. Должна улететь и стая нашего юного героя Чижика, но в последний момент перед перелетом на вожака стаи Дариуса нападает злой кот. Только Дариус знает дорогу на юг, и он успевает передать секрет Чижику, который теперь должен стать вожаком стаи. У Чижика нет опыта таких дальних перелетов, и тем более, опыта лидерства в стае, но ему не остается ничего, кроме как быстро учиться.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Махни крылом»