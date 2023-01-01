Магнолия (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Magnolia
Драмы180 мин18+
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Сюжет
Эта история произошла в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Благодаря вмешательству высших сил, а также нагромождению совпадений, случайностей, действий разных людей, их жизни и судьбы переплетутся и проникнут друг в друга в течение одного дня, финал которого будет незабываемым.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Пол
Томас Андерсон
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- МДАктриса
Мелинда
Диллон
- ДБАктёр
Джереми
Блэкман
- Актёр
Джейсон
Робардс
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Альфред
Молина
- Сценарист
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Линн
Харрис
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон