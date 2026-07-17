Штат Арканзас. 14-летний Эллис живёт с родителями в плавучем доме на берегу Миссисипи, в свободное время вместе с другом Некбоуном исследуя реку. Однажды они находят на безлюдном острове катер, застрявший в ветвях дерева после крупного наводнения. Подростки хотят сделать находку своим убежищем, но выясняется, что в ней уже кто-то поселился. Жильцом оказывается некто Мад — мужчина с татуировкой змеи, который явно от кого-то прячется и ждёт с кем-то встречи.

