Мад
Wink
Фильмы
Мад
2012, Mud
Драма, Криминал129 мин18+

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Мад (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Штат Арканзас. 14-летний Эллис живёт с родителями в плавучем доме на берегу Миссисипи, в свободное время вместе с другом Некбоуном исследуя реку. Однажды они находят на безлюдном острове катер, застрявший в ветвях дерева после крупного наводнения. Подростки хотят сделать находку своим убежищем, но выясняется, что в ней уже кто-то поселился. Жильцом оказывается некто Мад — мужчина с татуировкой змеи, который явно от кого-то прячется и ждёт с кем-то встречи.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мад»