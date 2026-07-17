Мад (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Штат Арканзас. 14-летний Эллис живёт с родителями в плавучем доме на берегу Миссисипи, в свободное время вместе с другом Некбоуном исследуя реку. Однажды они находят на безлюдном острове катер, застрявший в ветвях дерева после крупного наводнения. Подростки хотят сделать находку своим убежищем, но выясняется, что в ней уже кто-то поселился. Жильцом оказывается некто Мад — мужчина с татуировкой змеи, который явно от кого-то прячется и ждёт с кем-то встречи.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДНРежиссёр
Джефф
Николс
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Тай
Шеридан
- ДЛАктёр
Джейкоб
Лофленд
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актёр
Рэй
Маккиннон
- СПАктриса
Сара
Полсон
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Пол
Спаркс
- ДДАктёр
Джо
Дон Бейкер
- БСАктриса
Бонни
Стардивант
- СГАктёр
Стюарт
Грир
- ДУАктёр
Джон
Уорд мл.
- КБАктриса
Кристи
Баррингтон
- ДЧАктёр
Джонни
Чик
- КХАктёр
Кеннет
Хилл
- ЭМАктёр
Эрнест
МакКой
- ЭУАктриса
Элли
Уэйд
- ДЛАктёр
Дуглас
Лигон
- МНАктёр
Мэтт
Ньюкоум
- МЭАктриса
Мэри
Элис Джонс
- ТСАктёр
Тейт
Смэлли
- ДДАктёр
Джимми
Динвидди
- РДАктёр
Райан
Джекс
- ДНСценарист
Джефф
Николс
- СГПродюсер
Сара
Грин
- Продюсер
Аарон
Райдер
- Продюсер
Глен
Баснер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АРАктёр дубляжа
Арсений
Рогов
- ТКАктёр дубляжа
Тимофей
Калашников
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- РАХудожник
Ричард
А. Райт
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- ДММонтажёр
Джули
Монро
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго