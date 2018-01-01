Wink
Фильмы
Люди в черном: Интернэшнл
Актёры и съёмочная группа фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

Режиссёры

Ф. Гэри Грей

Ф. Гэри Грей

F. Gary Gray
Режиссёр

Актёры

Крис Хемсворт

Крис Хемсворт

Chris Hemsworth
АктёрAgent H
Тесса Томпсон

Тесса Томпсон

Tessa Thompson
АктрисаAgent M
Кумэйл Нанджиани

Кумэйл Нанджиани

Kumail Nanjiani
АктёрPawny
Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон

Rebecca Ferguson
АктрисаRiza
Рейф Сполл

Рейф Сполл

Rafe Spall
АктёрAgent C
Эмма Томпсон

Эмма Томпсон

Emma Thompson
АктрисаAgent O
Лиам Нисон

Лиам Нисон

Liam Neeson
АктёрAgent High T
Лоран Буржуа

Лоран Буржуа

Laurent Bourgeois
АктёрAlien Twin
Ларри Буржуа

Ларри Буржуа

Larry Bourgeois
АктёрAlien Twin
Кайван Новак

Кайван Новак

Kayvan Novak
АктёрVungus / Nasr / Bassam

Сценаристы

Мэтт Холлоуэй

Мэтт Холлоуэй

Matt Holloway
Сценарист
Артур Маркам

Артур Маркам

Arthur Marcum
Сценарист
Лоуэлл Каннингем

Лоуэлл Каннингем

Lowell Cunningham
Сценарист

Продюсеры

Джон Бернард

Джон Бернард

John Bernard
Продюсер
Эдвард Чэн

Эдвард Чэн

Edward Cheng
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Жарков

Иван Жарков

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа

Художники

Аарон Симс

Аарон Симс

Aaron Sims
Художник
Су Уайтакер

Су Уайтакер

Su Whitaker
Художница
Пенни Роуз

Пенни Роуз

Penny Rose
Художница
Джон Буш

Джон Буш

John Bush
Художник

Монтажёры

Зене Бэйкер

Зене Бэйкер

Zene Baker
Монтажёр
Кристиан Вагнер

Кристиан Вагнер

Christian Wagner
Монтажёр
Мэтт Уиллард

Мэтт Уиллард

Matthew Willard
Монтажёр

Композиторы

Крис П. Бэйкон

Крис П. Бэйкон

Chris P. Bacon
Композитор
Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор