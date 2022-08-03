Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл

Люди в черном: Интернэшнл (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Men in Black International
Фантастика, Боевик110 мин18+

О фильме

Молли с детства мечтала попасть в ряды ЛВЧ и, по счастью, ей это удалось. В качестве первого задания агента М отправляют в лондонское подразделение в подчинение агента Ти. Ей и агенту Эйч предстоит защищать инопланетного мажора королевских кровей и побывать в разных странах мира.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди в черном: Интернэшнл»