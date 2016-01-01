Любой ценой (В переводе Гоблина) (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Атмосферная криминальная трагикомедия с элементами вестерна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Действие разворачивается в западном Техасе. Похоронив мать, братья Ховарды обнаруживают, что на ней висел крупный кредит, который у них нет возможности погасить. От отчаяния герои начинают грабить банки, а по их следу идут пожилые рейнджеры.



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