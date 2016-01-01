Любой ценой (В переводе Гоблина) (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.72016, Hell or High Water
Боевики, Криминал97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Атмосферная криминальная трагикомедия с элементами вестерна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Действие разворачивается в западном Техасе. Похоронив мать, братья Ховарды обнаруживают, что на ней висел крупный кредит, который у них нет возможности погасить. От отчаяния герои начинают грабить банки, а по их следу идут пожилые рейнджеры.
Любой ценой (В переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Маккензи
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актёр
Крис
Пайн
- Актёр
Бен
Фостер
- ГБАктёр
Гил
Бирмингем
- Актриса
Дейл
Дикки
- УСАктёр
Уильям
Стерчи
- БТАктёр
Бак
Тейлор
- КБАктриса
Кристин
Берг
- КМАктёр
Кит
Мэривезер
- КДАктёр
Кристофер
Дж. Буззел
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Питер
Берг
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ИВАктриса дубляжа
Ирина
Виленкина
- СКХудожник
Стив
Купер
- МТХудожница
Малгожата
Тужаньская
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- НККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис