7.62020, Love, Weddings & Other Disasters
Мелодрамы, Комедии92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Они занимаются организацией идеальных свадеб и разрушением неидеальных союзов. Они делают людей счастливыми, но их жизнь далека от совершенства. Они так близки к чужому счастью, но как им найти свое? Случайности судьбы и настоящая любовь, реальное, чудесное и невозможное сплетаются в романтический узор в судьбах влюбленных пар разных возрастов, характеров и профессий.
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- Актриса
Вероника
Феррес
- Актёр
Деннис
Дуган
- ТСАктёр
Тодд
Стэшвик
- Актёр
Джесси
МакКартни
- ДБАктёр
Диего
Бонета
- ЧУАктриса
Чандра
Уэст
- РКАктёр
Ричард
Кляйн
- ЭКСценарист
Эйлин
Конн
- Сценарист
Деннис
Дуган
- Сценарист
Ларри
Миллер
- Продюсер
Деннис
Дуган
- АППродюсер
Адриан
Политовски
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гордийчук
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВПХудожник
Ванесса
Портер
- Композитор
Деннис
Дуган
- КСКомпозитор
Китон
Саймонс