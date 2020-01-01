Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
Wink
Фильмы
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
7.62020, Love, Weddings & Other Disasters
Мелодрамы, Комедии92 мин18+

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Любовь, свадьбы и прочие катастрофы (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Они занимаются организацией идеальных свадеб и разрушением неидеальных союзов. Они делают людей счастливыми, но их жизнь далека от совершенства. Они так близки к чужому счастью, но как им найти свое? Случайности судьбы и настоящая любовь, реальное, чудесное и невозможное сплетаются в романтический узор в судьбах влюбленных пар разных возрастов, характеров и профессий.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы»

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