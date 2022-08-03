Любовь сквозь время
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Любовь сквозь время

Любовь сквозь время (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.42014, Winter's Tale
Фэнтези, Мелодрама118 мин18+

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О фильме

Питер Лэй — талантливый вор, который и подумать не мог, что его собственное сердце украдет очаровательная Беверли Пенн. Но их любовь родилась под несчастливой звездой: Беверли угасает на глазах от неизлечимой болезни. Питер пытается спасти свою любовь: сквозь века, вопреки силам тьмы...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь сквозь время»