Любовь сквозь время (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.42014, Winter's Tale
Фэнтези, Мелодрама118 мин18+
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О фильме
Питер Лэй — талантливый вор, который и подумать не мог, что его собственное сердце украдет очаровательная Беверли Пенн. Но их любовь родилась под несчастливой звездой: Беверли угасает на глазах от неизлечимой болезни. Питер пытается спасти свою любовь: сквозь века, вопреки силам тьмы...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Акива
Голдсман
- Актёр
Колин
Фаррелл
- ДБАктриса
Джессика
Браун-Финдли
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- Актёр
Уилл
Смит
- МТАктриса
МакКайла
Твиггс
- ЕМАктриса
Ева
Мари Сэйнт
- Актёр
Мэтт
Бомер
- ЛГАктриса
Люси
Гриффитс
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Продюсер
Акива
Голдсман
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- МТПродюсер
Майкл
Тадросс
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ТСМонтажёр
Тим
Скуайрес
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер