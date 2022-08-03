Питер Лэй — талантливый вор, который и подумать не мог, что его собственное сердце украдет очаровательная Беверли Пенн. Но их любовь родилась под несчастливой звездой: Беверли угасает на глазах от неизлечимой болезни. Питер пытается спасти свою любовь: сквозь века, вопреки силам тьмы...

