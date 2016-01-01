Любовь и страсть. Далида (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Dalida
Драмы121 мин18+
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Сюжет
Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЛАРежиссёр
Лиза
Азуэлос
- Актриса
Свева
Альвити
- Актёр
Венсан
Перес
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- Актёр
Нильс
Шнайдер
- Актёр
Жан-Поль
Рув
- АБАктёр
Алессандро
Борги
- НДАктёр
Николя
Дювошель
- ВКАктриса
Валентина
Карли
- ПТАктёр
Патрик
Тимси
- ЛБАктёр
Лоран
Бато
- ЛАСценарист
Лиза
Азуэлос
- ЖПСценарист
Жак
Пессис
- КРСценарист
Катрин
Риуа
- ОСценарист
Орландо
- ЛАПродюсер
Лиза
Азуэлос
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЖПКомпозитор
Жан-Клод
Пети