Любовь и страсть. Далида
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Любовь и страсть. Далида

Любовь и страсть. Далида (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Dalida
Драмы121 мин18+

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Сюжет

Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и страсть. Далида»

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