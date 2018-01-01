Wink
Фильмы
Любовь и дружба
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и дружба»

Режиссёры

Уит Стиллман

Whit Stillman
Режиссёр

Актёры

Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаLady Susan Vernon
Морвет Кларк

Morfydd Clark
АктрисаFrederica Vernon
Том Беннетт

Tom Bennett
АктёрSir James Martin
Дженн Мюррэй

Jenn Murray
АктрисаLady Lucy Manwaring
Лохланн О’Мира

Lochlann O'Mearáin
АктёрLord Manwaring (в титрах: Lochlann O'Mearain)
Софи Радермахер

Sophie Radermacher
Актриса
Хлоя Севиньи

Chloë Sevigny
АктрисаAlicia Johnson
Стивен Фрай

Stephen Fry
АктёрMr. Johnson
Джордан Уоллер

Jordan Waller
АктёрEdward
Росс Мак Махон

Ross Mac Mahon
Актёр

Сценаристы

Уит Стиллман

Whit Stillman
Сценарист
Джейн Остин

Jane Austen
Сценарист

Продюсеры

Уит Стиллман

Whit Stillman
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Татьяна Ермилова

Актриса дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа

Художники

Луиз Мэтьюз

Louise Matthews
Художница
Имер Ни Вэлдони

Eimer Ní Mhaoldomhnaigh
Художница

Монтажёры

Софи Корра

Sophie Corra
Монтажёр

Композиторы

Бенжамен Эсдраффо

Benjamin Esdraffo
Композитор