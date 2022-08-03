Любовь и дружба
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Любовь и дружба

Любовь и дружба (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Love & Friendship
Драма, Мелодрама89 мин18+

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О фильме

Прекрасная молодая вдова леди Сьюзан приезжает в имение семьи покойного мужа переждать, пока в высшем обществе перестанут судачить о ее похождениях, и придумать, как поправить свое финансовое положение. Не теряя времени даром, она решает подыскать богатого мужа себе и своей юной дочери...

Страна
Великобритания, Ирландия, Франция, Нидерланды
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и дружба»