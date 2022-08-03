Любовь и дружба (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Love & Friendship
Драма, Мелодрама89 мин18+
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О фильме
Прекрасная молодая вдова леди Сьюзан приезжает в имение семьи покойного мужа переждать, пока в высшем обществе перестанут судачить о ее похождениях, и придумать, как поправить свое финансовое положение. Не теряя времени даром, она решает подыскать богатого мужа себе и своей юной дочери...
СтранаВеликобритания, Ирландия, Франция, Нидерланды
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- УСРежиссёр
Уит
Стиллман
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актриса
Морвет
Кларк
- Актёр
Том
Беннетт
- ДМАктриса
Дженн
Мюррэй
- ЛОАктёр
Лохланн
О’Мира
- СРАктриса
Софи
Радермахер
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актёр
Стивен
Фрай
- ДУАктёр
Джордан
Уоллер
- РМАктёр
Росс
Мак Махон
- УССценарист
Уит
Стиллман
- ДОСценарист
Джейн
Остин
- УСПродюсер
Уит
Стиллман
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЛМХудожница
Луиз
Мэтьюз
- ИНХудожница
Имер
Ни Вэлдони
- СКМонтажёр
Софи
Корра
- БЭКомпозитор
Бенжамен
Эсдраффо