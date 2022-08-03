Лысый нянька: Спецзадание (фильм, 2005) смотреть онлайн

Семейная комедия «Лысый нянька: Спецзадание» — фильм 2005 года, в котором Вин Дизель примеряет на себя неожиданную роль: грозный спецагент превращается в няню.



Элитарный морпех Шейн Вулф проваливает задание и получает новое, куда менее героическое поручение: защищать детей погибшего ученого, который хранил важную государственную тайну. Вскоре Шейн понимает: опасные террористы — ничто по сравнению с неуправляемыми и упрямыми подростками и младенцем, который не умеет спать. Пытаясь навести порядок, он вводит армейскую дисциплину, но дети саботируют навязываемые им правила. Выйти победителем из этой схватки характеров можно только одним способом — найти к каждому ребенку свой подход.



Фильм «Лысый нянька: Спецзадание» — легкая, добрая комедия о том, что настоящая смелость иногда нужна не на поле боя, а дома, рядом с теми, кто нуждается в заботе. Если вы ищете кино, которое можно смотреть в компании или в кругу семьи, пропускать картину Адама Шенкмана нельзя.

