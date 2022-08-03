Лысый нянька: Спецзадание (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Семейная комедия «Лысый нянька: Спецзадание» — фильм 2005 года, в котором Вин Дизель примеряет на себя неожиданную роль: грозный спецагент превращается в няню.
Элитарный морпех Шейн Вулф проваливает задание и получает новое, куда менее героическое поручение: защищать детей погибшего ученого, который хранил важную государственную тайну. Вскоре Шейн понимает: опасные террористы — ничто по сравнению с неуправляемыми и упрямыми подростками и младенцем, который не умеет спать. Пытаясь навести порядок, он вводит армейскую дисциплину, но дети саботируют навязываемые им правила. Выйти победителем из этой схватки характеров можно только одним способом — найти к каждому ребенку свой подход.
Фильм «Лысый нянька: Спецзадание» — легкая, добрая комедия о том, что настоящая смелость иногда нужна не на поле боя, а дома, рядом с теми, кто нуждается в заботе. Если вы ищете кино, которое можно смотреть в компании или в кругу семьи, пропускать картину Адама Шенкмана нельзя.
Рейтинг
- Режиссёр
Адам
Шенкман
- Актёр
Вин
Дизель
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- Актриса
Фейт
Форд
- БСАктриса
Бриттани
Сноу
- Актёр
Макс
Тириот
- КПАктёр
Крис
Поттер
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- МЙАктриса
Морган
Йорк
- КХАктёр
Киган
Хувер
- ТЛСценарист
Томас
Леннон
- РБСценарист
Роберт
Бен Гарант
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- РААктёр дубляжа
Роман
Агеев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- КХХудожник
Кристофер
Харгадон
- КЛХудожница
Кирстон
Ли Манн
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- ПДОператор
Питер
Джеймс
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни