Луговая страна (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Супруги Сара и Фил сталкиваются с бедой: бесследно исчезает их сын. Фил, полицейский из Нью-Йорка, пытается заглушить горе привычными методами с обычными в таких случаях последствиями, а Сара справляется с этим другим способом: она начинает сама искать на свою голову не просто неприятности, а �самые настоящие опасности.



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