Луговая страна (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Meadowland
Драмы91 мин18+
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Сюжет
Супруги Сара и Фил сталкиваются с бедой: бесследно исчезает их сын. Фил, полицейский из Нью-Йорка, пытается заглушить горе привычными методами с обычными в таких случаях последствиями, а Сара справляется с этим другим способом: она начинает сама искать на свою голову не просто неприятности, а �самые настоящие опасности.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Рид
Морано
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актриса
Элизабет
Мосс
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- Актёр
Джон
Легуизамо
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- Актриса
Мерритт
Уивер
- Актёр
Кид
Кади
- ССАктёр
Скипп
Саддат
- КРСценарист
Кристофер
Росси
- Продюсер
Оливия
Уайлд
- ФКХудожница
Филиппа
Кулпеппер
- МГМонтажёр
Мадлен
Гэвин
- Оператор
Рид
Морано
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор