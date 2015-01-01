Луговая страна
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Луговая страна

Луговая страна (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Meadowland
Драмы91 мин18+

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Сюжет

Супруги Сара и Фил сталкиваются с бедой: бесследно исчезает их сын. Фил, полицейский из Нью-Йорка, пытается заглушить горе привычными методами с обычными в таких случаях последствиями, а Сара справляется с этим другим способом: она начинает сама искать на свою голову не просто неприятности, а самые настоящие опасности.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb