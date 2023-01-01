Лучший стрелок (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Легендарный блокбастер Тони Скотта о летчиках-истребителях, ставший поворотным в карьере Тома Круза. Пит Митчелл по прозвищу Мэверик – талантливый, но самоуверенный пилот, который после инцидента во время перехвата вражеских самолетов в Индийском океане оказывается в числе учеников элитной школы. Туда попадают лишь самые выдающиеся летчики, но Мэверик твердо намерен стать лучшим среди товарищей. В процессе он вступает в прямое противостояние с всеобщим любимчиком Томом Казански в гражданскую инструкторку Шарлотту Блэквуд. Однако стремление везде быть первым любой ценой еще сыграет с Мэвериком злую шутку. Смотрите фильм 1986 года «Лучший стрелок» онлайн в сервисе Wink – в хорошем качестве.



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