Лучший стрелок (фильм, 1986) смотреть онлайн
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Сюжет
Легендарный блокбастер Тони Скотта о летчиках-истребителях, ставший поворотным в карьере Тома Круза. Пит Митчелл по прозвищу Мэверик – талантливый, но самоуверенный пилот, который после инцидента во время перехвата вражеских самолетов в Индийском океане оказывается в числе учеников элитной школы. Туда попадают лишь самые выдающиеся летчики, но Мэверик твердо намерен стать лучшим среди товарищей. В процессе он вступает в прямое противостояние с всеобщим любимчиком Томом Казански в гражданскую инструкторку Шарлотту Блэквуд. Однако стремление везде быть первым любой ценой еще сыграет с Мэвериком злую шутку. Смотрите фильм 1986 года «Лучший стрелок» онлайн в сервисе Wink – в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Тони
Скотт
- Актёр
Том
Круз
- КМАктриса
Келли
МакГиллис
- Актёр
Вэл
Килмер
- ЭЭАктёр
Энтони
Эдвардс
- ТСАктёр
Том
Скеррит
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- ДСАктёр
Джон
Стокуэлл
- БТАктёр
Бэрри
Табб
- РРАктёр
Рик
Россович
- Актёр
Тим
Роббинс
- ДЭСценарист
Джек
Эппс мл.
- УССценарист
Уоррен
Скаарен
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДСПродюсер
Дон
Симпсон
- УСПродюсер
Уоррен
Скаарен
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ХФКомпозитор
Харольд
Фальтермайер