Лолита (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Lolita
Драма, Мелодрама131 мин18+
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О фильме
Экранизация знаменитого романа Набокова. Преподаватель французской литературы Гумберт приезжает в маленький американский городок в Новой Англии. Он хорошо воспитан, образован, остроумен и пользуется успехом у женщин. Но его душа больна воспоминаниями о первой любви. И, встретив 12-летнюю Лолиту, Гумберт надеется вновь обрести потерянный рай…
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Эдриан
Лайн
- Актёр
Джереми
Айронс
- ДСАктриса
Доминик
Суэйн
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актриса
Сюзанн
Шеперд
- КРАктёр
Кит
Реддин
- ЭДАктриса
Эрин
Дж. Дин
- ДГАктриса
Джоан
Гловер
- ППАктриса
Пэт
Пьер Перкинс
- ЭГАктёр
Эд
Грейди
- ВНСценарист
Владимир
Набоков
- Продюсер
Марио
Кассар
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- ХЭОператор
Ховард
Этертон
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе