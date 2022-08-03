Экранизация знаменитого романа Набокова. Преподаватель французской литературы Гумберт приезжает в маленький американский городок в Новой Англии. Он хорошо воспитан, образован, остроумен и пользуется успехом у женщин. Но его душа больна воспоминаниями о первой любви. И, встретив 12-летнюю Лолиту, Гумберт надеется вновь обрести потерянный рай…

