Лолита
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Лолита

Лолита (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Lolita
Драма, Мелодрама131 мин18+

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О фильме

Экранизация знаменитого романа Набокова. Преподаватель французской литературы Гумберт приезжает в маленький американский городок в Новой Англии. Он хорошо воспитан, образован, остроумен и пользуется успехом у женщин. Но его душа больна воспоминаниями о первой любви. И, встретив 12-летнюю Лолиту, Гумберт надеется вновь обрести потерянный рай…

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лолита»