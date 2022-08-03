Лохматый папа
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Детям
Лохматый папа

Лохматый папа (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, The Shaggy Dog
Фэнтези, Комедия94 мин6+

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О фильме

Дэйв навещает лабораторию, где тестируются различные сыворотки на собаках. Один из подопытных псов кусает его за руку, вызвав тем самым неотвратимый процесс мутации. Дэйв стал пушистым псом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лохматый папа»