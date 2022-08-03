Лохматый папа (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, The Shaggy Dog
Фэнтези, Комедия94 мин6+
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О фильме
Дэйв навещает лабораторию, где тестируются различные сыворотки на собаках. Один из подопытных псов кусает его за руку, вызвав тем самым неотвратимый процесс мутации. Дэйв стал пушистым псом.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Роббинс
- ТААктёр
Тим
Аллен
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- ЗГАктриса
Зена
Грэй
- СБАктёр
Спенсер
Бреслин
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Джошуа
Леонард
- ШПАктёр
Шон
Пайфром
- БВАктриса
Бесс
Вол
- ДПАктёр
Джеррад
Пол
- КУСценарист
Кормак
Уибберли
- МУСценарист
Мэриэнн
Уибберли
- ДЭСценарист
Джек
Эмиел
- ТАПродюсер
Тим
Аллен
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- УФПродюсер
Уильям
Фэй
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- МСАктриса дубляжа
Мария
Соснякова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- ЯРАктёр дубляжа
Ярослав
Рякин
- ИДАктёр дубляжа
Игорь
Добряков
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- АМКомпозитор
Алан
Менкен