Лок (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме
Иван Лок примерный семьянин и успешный руководитель строительства. Завтрашний день — один из важнейших в его жизни, его ждет карьерный рост. Но вечером раздается телефонный звонок, который перевернет его жизнь с ног на голову.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Найт
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Оливия
Колман
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- Актёр
Бен
Дэниелс
- Актёр
Том
Холланд
- БМАктёр
Билл
Милнер
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- ЭЛАктриса
Элис
Лоу
- СКАктёр
Сайлас
Карсон
- Сценарист
Стивен
Найт
- ГХПродюсер
Гай
Хили
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- ЭКПродюсер
Эд
Кларк
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- НЭХудожник
Найджел
Эгертон
- ДРМонтажёр
Джастин
Райт
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос