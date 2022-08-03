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Лок

Лок (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Locke
Драма81 мин18+

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О фильме

Иван Лок примерный семьянин и успешный руководитель строительства. Завтрашний день — один из важнейших в его жизни, его ждет карьерный рост. Но вечером раздается телефонный звонок, который перевернет его жизнь с ног на голову.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лок»