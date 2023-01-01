Лицо со шрамом (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и тысячи кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски Американской Мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем — «Лицо со шрамом»…



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