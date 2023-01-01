Лицо со шрамом
Wink
Фильмы
Лицо со шрамом

Лицо со шрамом (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.31983, Scarface
Драмы, Криминал162 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и тысячи кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски Американской Мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем — «Лицо со шрамом»…

Лицо со шрамом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лицо со шрамом»

Всё