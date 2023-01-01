Лицо со шрамом (фильм, 1983) смотреть онлайн
9.31983, Scarface
Драмы, Криминал162 мин18+
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Сюжет
Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и тысячи кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски Американской Мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем — «Лицо со шрамом»…
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Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Де Пальма
- Актёр
Аль
Пачино
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Мэри
Элизабет Мастрантонио
- РЛАктёр
Роберт
Лоджа
- МКАктриса
Мириам
Колон
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- ПШАктёр
Пол
Шенар
- Актёр
Харрис
Юлин
- АСАктёр
Анхель
Саласар
- Сценарист
Оливер
Стоун
- АТСценарист
Армитэдж
Трэйл
- БХСценарист
Бен
Хект
- ХХСценарист
Ховард
Хоукс
- МБПродюсер
Мартин
Бре�гман
- ЛАПродюсер
Луис
А. Строллер
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- БВХудожник
Брюс
Вайнтрауб
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- ДАОператор
Джон
А. Алонсо
- ДМКомпозитор
Джорджо
Мородер